Tief berührender Saisonstart mit „Die Passagierin“

So wenig wie man die Gräueltaten und den menschenverachtenden Zynismus der NS-Vernichtungslager in Worte fassen kann, so wenig gibt es auf der Bühne realistische Bilder dafür. Das weiß auch Loschky und schafft mit Etienne Pluss (Bühne) und Irina Speckelmeyer (Kostüme) beklemmende, abstrakte Erinnerungsräume, in denen sich die zeitlichen Ebenen vermischen. Auf einem Schiff treffen Ende der 1950er-Jahre die ehemalige SS-Aufseherin Lisa und die jüdische Lagerinsassin Marta aufeinander. Die Begegnung löst eine Flut von Erinnerungen aus.