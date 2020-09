Prügelattacke im Zug: Polizei fahndet nach Tätern

Täter 2:

1,80 Meter groß, kurzes, schwarzes Haar, beide Seiten hoch geschoren, zwischen 25 und 35 Jahre alt. Am linken Unterarm an der Außenseite trug er ein lang gezogenes Muster über den gesamten Armrücken, am rechten Unterarm an der Innenseite. Tätowierungen auch am linken Oberarm. Er hat auch Narben an der Wange, Backenknochen links. Kleidung: weißes T-Shirt, dunkelblaue Trainingsjacke, blaue kurze Hose, weiße Sportsocken, blaue Sportschuhe, goldfarbene Armkette an der linken Hand. Ebenfalls deutscher Akzent.