Frau Krampus wegen Schlag angeklagt

Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Zudem reichte das Opfer auch Zivilklage ein und begehrt Schmerzengeld. Verteidiger Essl bestritt das Klagebegehren zur Gänze. Er argumentiert, dass die Klägerin eigenverantwortlich sei, und selbst unaufmerksam war. Das Zivilverfahren ruht jedoch bis zum Abschluss des Strafprozesses. Bis zu einem Urteil wird es auch noch etwas dauern: Nach dem ersten Verhandlungstag am Freitag wird der Prozess am 8. Oktober fortgesetzt. Das Bezirksgericht will noch acht Zeugen hören. Diese sollen den Krampus-Fall aufklären.