Büste von Roy Black abgebrochen & gestohlen

Roy Black ist weg! Zwei noch Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag die neue, wenige Tage alte Büste von Roy Black gestohlen. Die Erhebungen und Auswertungen der Überwachungskameras durch die Polizei laufen! Sachdienliche Hinweise an die Polizei Velden sind gebeten. „Wir sind entsetzt über so viel Ignoranz und Hirnlosigkeit, ein Denkmal zu stehlen und damit die Angehörigen, Freunden und Fans zu schockieren und das Andenken eines großen Künstlers in den Dreck zu ziehen“, zeigt sich der Veldener Tourismus in einem Post auf seiner Facebook-Seite verärgert.