KW 38 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

Tina Well - No. 1

Den Menschen aus der Seele singen, das ist das große Ziel von Tina Well auf ihrem Debütalbum „No. 1“. So dreht sich „Counting“ um Gerüchte, die man manchmal von sich hört und die nicht stimmen. „Naked“ ist eine Ode an die Selbstbestimmung und das Recht, sein Leben so zu führen, wie man es für richtig hält. „Us“ ist eine wundervolle Liebeshymne und „Last Message“ behandelt schlimme Verluste, die auch schon jeder mal hinnehmen musste. Die Burgenländerin verpackt geschickt Autobiografisches in einem Kontext, der für jedermann gültig ist und gerade deshalb berührt. Von der Karaokebar über eine Hochzeitsband hinaus in die große weite Musikwelt kann man als Vita und Credo von Tina Well samt Band angeben. „New Old School Jazz-Pop“ bezeichnet Well ihre Musik selbst. Kommt trotz des obskuren Klangs ganz gut hin und entfacht seine volle Wirkung wohl vor allem auf intimen Bühnen. 6/10 Kronen