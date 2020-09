Diesen Tee sollte man nach dem Sport trinken

Vor allem nach dem Sporteln im Herbst tun warme Getränke gut. Ein Kräutertee oder auch ein starker Kaffee regen den Kreislauf an und machen wieder fit! Besonders empfehlenswert für Sportler ist Grüntee. Das enthaltene Koffein fördert die Regeneration nach dem Sport. Auch vor dem Sport darf es gerne eine Tasse Grüntee oder Kaffee sein. Koffein ermöglicht eine höhere Belastung der Muskeln, sodass man effizienter und auch länger trainieren kann. Koffein regt außerdem die Fettverbrennung an, was für Sportler, die Abnehmen möchten, durchaus von Vorteil ist. Grüntee sorgt also nicht nur nach dem Sport für schnellere Regeneration, sondern auch schon vor dem Training für den nötigen Energieschub!