Tod von Einbrecher gibt noch Rätsel auf

Der mysteriöse Todesfall hatte sich in der Nacht auf Mittwoch in Deutsch Jahrndorf ereignet. Laut den Erhebungen hatte ein Slowake versucht, auf ein fremdes Grundstück zu gelangen, um sich kriminellerweise Zutritt zum dortigen Einfamilienhaus zu verschaffen. Der Besitzer hatte den Eindringling allerdings schon bald bemerkt. Der mutmaßliche Täter zögerte nicht lange, in aller Eile wollte er sich aus dem Staub machen. Als der Unbekannte die Flucht ergriff, war auch schon ein Nachbar auf ihn aufmerksam geworden. „Alles ging furchtbar schnell“, hieß es. Plötzlich lag der vermeintliche Einbrecher reglos auf dem Boden. Die Ärzte konnten nur noch den Tod des 35-Jährigen feststellen.