Patient (33) mit Messer dreht in Ordination durch

Messer war nur ein „Feitel“

„Der Verdächtige hat gesagt, wenn er nicht das kriegt, was er will, dann gibt’s was. Er hatte zwar ein Messer bei sich, das war aber nur ein ,Feitel‘, wie man bei uns im Innviertel sagt“, so ein Braunauer Polizist. Der 33-Jährige flüchtete zunächst und wurde dann zu Hause geschnappt: Waffenverbot und Anzeige wegen gefährlicher Drohung.