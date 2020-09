Lisa Eckhart: „Man kann nur lachen - oder leiden!“

Sie stehen jetzt ja schon seit einigen Jahren als Lisa Eckhart auf der Kabarettbühne und ich nehme an diese Bühnenfigur wurde bewusst als Provokation, als Überzeichnung konstruiert. Waren sie überrascht, dass es jetzt plötzlich Empörung und Polarisierung gab? Oder waren Sie eher überrascht, dass es so lange gedauert hat, bis die Empörung kam?

Ich habe meines Erachtens nach nie bewusst über die Stränge geschlagen. Da ich immer sehr zurückgezogen gelebt habe, waren mir gar nicht die Grenzen der Menschen bewusst. An die bin ich dann erst langsam gestoßen und habe gemerkt: Aha, Dinge, die für mich ein sehr sinnvolles Tabu darstellen, sind es für andere nicht und etwas, das ich als sehr harmlos empfinde, darüber haben sich die Menschen völlig in Rage versetzt. Dass es jetzt diese Empörung gibt, hat mich nicht überrascht, da ich ja bei weitem nicht die Erste und Einzige bin. Es fügt sich ja wunderbar in eine Zeit ein, in der Comedians schon ihr Frühwerk abklopfen und sich für Dinge prophylaktisch entschuldigen, die ein findiger Rabauke da aus dem Archiv fischen und ihnen einen Strick drehen könnte. Also insofern bin ich nicht überrascht, das schließt aber nicht aus, dass es einen dann persönlich trifft und das hat es schon getan. Ein leichtes Taumeln will ich nicht leugnen, aber jetzt, wo sich der Nebel lichtet, kann ich sagen: Sie haben mich nicht zu Fall gebracht. Es haben ihnen letztlich auch die Argumente gefehlt.