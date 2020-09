Alfons Haider: „Ich musste noch nie so viel lügen“

Die sahen Entertainer und Moderator Alfons Haider, der die Show verlassen und so sein Geheimnis lüften musste. Als Steinbock gab er ein Ständchen, „und es ist schade, dass es nicht weitergegangen ist, denn ich hatte noch sieben Lieder vorbereitet“, so der Mister Opernball zur „Krone“. „Ich habe noch nie in meinem Leben so viel lügen müssen, um das Geheimnis des Steinbocks, unter dem ich mich versteckt habe, hüten zu können. Es hat sich wie ein James-Bond-Abenteuer angefühlt“, sagt Haider, der froh ist, „dass ich nicht mehr diesen vier Kilo schweren Maskenkopf tragen muss ...“