Lautstarke Stimme für Menschen mit Behinderung

In 15 Jahren Vieles erreicht

Doch Suppan und sein Team haben auch viel erreicht, sie fungieren auch als Empfehlungsgeber für das Land: gut drei Viertel dieser Empfehlungen wurden (teilweise) umgesetzt. So etwa die Einführung eines persönlichen Budgets, die Enthospitalisierung des Landespflegeheimes in Schwanberg und die Errichtung eines Lehrgangs, bei dem Menschen mit Behinderung zu Peer-Beratern ausgebildet werden. Sie sollen unter anderem in den sechs neu geplanten Beratungszentren in den steirischen Regionen tätig werden. Und auch am neuen Inklusionsgesetz des Landes soll das Team von Suppan mitarbeiten.