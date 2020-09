Semesterbeginn mit strengen Regeln

Was in der Theorie schon gut klingt, findet auch in der Praxis großen Anklang. „Die Betreuung ist so schon einzigartig. Aber mit der Umsetzung des Sicherheitskonzeptes fühlt man sich noch viel wohler und hat Spaß am Lernen“, erzählt eine Studentin. Diese Maßnahmen beinhalten etwa nicht nur das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, sondern auch Unterricht im Schichtbetrieb. Um den direkten Kontakt so gering wie möglich zu halten, wird wöchentlich gewechselt. Eine Woche wird vor Ort gelehrt, die nächste dann mittels Fernunterricht.