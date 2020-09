Kleiner Formfehler sorgt für große Aufregung

Schlager der beiden Führenden

In der Landesliga steigt am Abend sogar eine komplette Runde. Und die Blicke gehen gespannt nach Mettersdorf, wo Spitzenreiter Wildon zum ersten Verfolger muss. „Das wird ein offener Schlagabtausch, wie immer gegen Mettersdorf“, weiß Trainer Harald Holzer. Für seine Wildoner ist die obere Tabellenregion kein Neuland, im letzten Herbst führte man ebenso bereits mehrere Runden lang die Tabelle an. „Wir wollen die Favoriten ärgern, wir sehen uns unter den ersten fünf Teams“, so Holzer.