Forscher finden Hinweis auf Leben auf der Venus

Es könnte sich um die wissenschaftliche Sensation des Jahres handeln: Wissenschaftler der „Royal Astronomical Society“ in London wollen Hinweise auf außerirdisches Leben auf der Venus gefunden haben. Die Forscher spürten in der Atmosphäre das Molekül Phosphin mithilfe eines Radioteleskops auf. Diese geruch- und farblose chemische Verbindung kommt auch auf der Erde vor, wo es in der Natur von Bakterien erzeugt wird, die in einer sauerstofffreien Umgebung leben können.