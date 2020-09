Radfahrer schlug Alarm: Ertrunkener in der Traun

Nur mehr tot konnte ein Mann am Sonntag von Feuerwehrtauchern aus der Traun in Thalheim bei Wels geborgen werden. Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. An einem Badeplatz wurde schließlich das Mobiltelefon des Verstorbenen gefunden und damit seine Identität geklärt. Es handelt es sich um einen 55-Jährigen aus Wels.