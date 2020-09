Schönborn: „Das Gute geschieht meist unbemerkt“

Das ist kein Interview. Es ist das Gedankenprotokoll eines Gesprächs mit dem Kardinal. Das Treffen hat am Donnerstag im Erzbischöflichen Palais in Wien stattgefunden - am Tag nach dem ORF-Interview, in dem Außenminister Alexander Schallenberg zu den Ereignissen im griechischen Flüchtlingslager Moria sagte, man müsse „die Debatte deemotionalisieren“ - also ohne Gefühl bewerten.