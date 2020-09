Pletzer Gruppe übernimmt Reuttener Seilbahnen

„Die Pletzer Gruppe steigt mit sofortiger Wirkung als Mehrheitseigentümer bei der Reuttener Seilbahnen GmbH & Co KG ein“, infromieren die Verantwortlichen am Samstag. Tags zuvor seien die entsprechenden Verträge unterzeichnet worden. „Mit Fritz Schweiger, Betreiber der Cilli-Hütte am Hahnenkamm, ist auch ein Unternehmer aus der Region mit an Bord“, heißt es in einer Aussendung.