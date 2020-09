Mit Verstörungen im Einklang

Was Schellhorn an dem einflussreichen Schriftsteller fasziniert? „Seine Sprache. Seine Gnadenlosigkeit. Außerdem: Ich bin ein zurückgezogener, beobachtender Grantler und das verbindet mich wohl mit ihm.“ Sepps prominente Gäste würden da wohl widersprechen. Die Künstler sind mehrere Tage vor Ort und offen für vertiefende Gespräche an der frischen Luft, die Atmosphäre ist gelöst. Teil des diesjährigen Festivals ist eine Ehrung: die Verstörungen sind für Raimund Fellinger gestaltet, Cheflektor des Suhrkamp Verlags und Ideengeber des Festes, der im April verstorben ist.