Ausgeschlagene Zähne und Messerattacke auf Party

Blutig endete eine Geburtstagsfeier am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in Jenbach in Tirol: In einer Wohnung waren zwei 30-jährige Männer aneinandergeraten. Nachdem der eine dem anderen die Zähne ausgeschlagen hatte, griff dieser zu einem Messer und fügte seinem Kontrahenten schwere Schnittverletzungen zu.