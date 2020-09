Engpass bei Grippe-Impfstoff wird zum Politikum

Für die öffentlichen Impfstellen hat Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß die Menge der Impfdosen auf 20.000 fast verdoppelt. Noch immer „bei weitem zu wenig“, meinen die Neos und werden das Thema in die nächste Landtagssitzung bringen - in Form einer Befragung der Landesrätin. Laut Neos-Gesundheitssprecher Reif habe Bogner-Strauß zu wenig Impfmittel bestellt. „Sie muss endlich aufwachen und alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, um noch an ausreichend Impfstoff zu kommen.“