Kleintransporter prallt in Lkw: 49-Jähriger tot

Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen auf dem Kärntner Teil der Südautobahn auf Höhe Velden am Wörthersee gekommen: Ein Kleintransporter, der mit vier Männern besetzt war, fuhr einem Lkw mit Anhänger hinten auf und geriet dadurch ins Schleudern. Einer der vier Insassen, ein 49-jähriger Wolfsberger, wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.