Lily Allen und David Harbour vom „King“ getraut

Die britische Sängerin Lily Allen (35, „Smile“) und US-Schauspieler David Harbour (45, „Stranger Things“) haben sich in der Casino-Stadt Las Vegas das Jawort gegeben. Der „King“ persönlich habe die Trauung vollzogen, witzelte Harbour am Mittwoch auf Instagram zu Fotos von der Zeremonie, die von einem Elvis-Imitator in einer Hochzeitskapelle in Las Vegas ausgerichtet wurde.