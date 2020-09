Motorradfahrer (63) starb nach Crash mit Traktor

Ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am 9. September gegen 15.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der L525 von Waizenkirchen kommend in Richtung St. Agatha. Gleichzeitig fuhr ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen mit seinem Traktor in die Gegenrichtung.