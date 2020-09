Die Sonne strahlt in Rot-Gold

„Das Burgenland hat eine enorme Vielfalt an Angeboten. Die Palette reicht von Wein über Lebensmittel bis hin zu Kulturveranstaltungen oder Dienstleistungen. Sie alle wollen wir ins Boot holen“, so Landeschef Hans Peter Doskozil. Begleitet wird der neue Markenauftritt vom Slogan: „Mehr Horizont fürs Leben“. Im Mittelpunkt der Marke stehen die burgenländische Herkunft und die zentralen Werte im Land wie Zusammenhalt, Nachhaltigkeit, Regionalität, Toleranz und Gastfreundschaft. Eisenkopf: „Der Horizont steht nicht nur für die landschaftliche Schönheit, sondern auch für das Mehr an Möglichkeiten.“