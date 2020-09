Sanitäter mussten Frau auf LKH-Parkplatz versorgen

„Bedurfte schon der Abklärung durch Experten“

Aus lauter Verzweiflung rief Andrea D. auf dem Parkplatz vor dem LKH die Rettung an. Diese kam auch prompt, die Verletzung wurde angeschaut, mit einem Wundverband fachmännisch versorgt. „Es ging nicht um Leben und Tod“, sagt Andrea D., „aber es bedurfte schon der Abklärung durch einen Experten.“ Was die Grazerin fassungslos macht: „Dass du einfach so von einem Landeskrankenhaus als Patient abgewiesen wirst, damit hätte ich nie und nimmer gerechnet.“