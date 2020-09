Verbrecher oder doch nur ein „lustiger“ Bergvogel

Gipfelbuch der „Alpensöhne“

Er selbst kann sich keinen Reim darauf machen. Zur Besteigung des Zunterkopfs müsse man nicht unbedingt an der Hütte vorbei, außerdem sei diese nur an den Wochenenden geöffnet. Folglich können die Alpensöhne der Polizei kaum weiterhelfen. Dabei setzt die Exekutive auf mögliche Zeugen wie jene Bergfexe, die sich am 23. August unmittelbar zuvor launisch als die „Mountainboys“ in dem Buch verewigt haben.