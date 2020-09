Steirischer Konzern Andritz baut 180 Stellen ab

Neben positiven Meldungen - Sappi in Gratkorn präsentierte etwa im Montag eine Millioneninvestition in seine Papierfabrik - gibt es aus der Industrie auch schlechte Nachrichten. So sollen bei Andritz in Graz und Wien etwa zehn Prozent der rund 1900 Mitarbeiter abgebaut werden, wird ein Bericht der „Kleinen Zeitung“ bestätigt.