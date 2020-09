Leistbar für alle: Corona-Impfung ab 2,50 Euro

Normal dauert Impfstoff-Entwicklung zehn bis 15 Jahre

Möglich sind länder- und händlerspezifische Aufschläge. In Österreich, so das Gesundheitsministerium, soll der Impfstoff für alle „niederschwellig zugänglich“ sein - sprich: die Krankenkassen einspringen. Allerdings: Zuletzt gab die Hälfte der Befragten einer Marketagent-Umfrage an, sich nicht impfen lassen zu wollen. Für zwei Drittel der Impfgegner war das fehlende Vertrauen in den „Schnellschuss“ das Hauptargument. Normal dauert die Impfstoff-Entwicklung zehn bis 15 Jahre.