Veganes Leder aus Pilzen könnte Tierhäute ersetzen

Dagegen sind aus Pilzen gewonnene lederartige Materialien CO2-neutral und am Ende der Nutzungsdauer in der Regel auch vollständig biologisch abbaubar, erklärt Alexander Bismarck vom Institut für Materialchemie der Universität Wien, der mit Kollegen in einem Übersichtsartikel die Nachhaltigkeit von Rinder- und Kunstlederproduktion bewertet und erste Entwicklungen und Kommerzialisierungen von aus Pilzen gewonnen Lederersatzstoffen vorgestellt hat. Verwendet wird dabei das Myzel der Pilze - die fadenförmigen Zellen, die den Großteil der Pilz-Biomasse ausmachen.