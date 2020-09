Take The A-Train Festival: Mobile Lebensfreude

Die Jazzit Marching Brass Band musizierte vor Gegensprechanlagen, auf Spielplätzen und sogar für Sanitäter außer Dienst. „Außerhalb der Clubs zu spielen ist das Ziel jedes Musikers. Weil man so neue Leute erreicht“, erklärt die Band unisono. Zwei Zaungäste beim Kick-off am Stadtwerk-Areal werden nächste Woche dem norwegischen Trompeter Nils Petter Molvær lauschen, Louis Asril und Voodoo Jürgens. Andreas Neumayer und Markus Rauchmann haben das Festival programmiert, deswegen sei jedes Konzert für sie ein Highlight. „Wir freuen uns auf den sechsstündigen Piano-Marathon von acht Musikern am 12.9. in einem leer stehenden Lokal neben dem Jazzit.“