Bomben-Alarm im Rathaus

Gleich an mehreren Stellen im Rathaus in Eisenstadt langte Donnerstagvormittag per Mail eine Bombendrohung ein. Aus Sicherheitsgründen wurde das Gebäude geräumt. Die Polizei durchsuchte die Büros, Sprengstoff wurde keiner gefunden. Bürgermeister Thomas Steiner und 50 Mitarbeiter konnten danach zurück zur Arbeit.