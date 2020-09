Pflegeheime erhalten eine eigene Corona-Ampel

Freitag ist der künftige Ampeltag - und heute feiert die österreichische Corona-Ampel ihren Einstand. In der Corona-Kommission, die jede Woche in Wien tagt, rauchten auch am Donnerstag die Köpfe, um alle weiß-grünen Bezirke mit Ampelfarben zu hinterlegen. Zwei steirische Amtsärzte sitzen im unabhängigen Gremium des Gesundheitsministeriums und schätzen einmal wöchentlich die Virus-Gefahrenlage in unserem Land ein - und zwar anhand von mehreren Indikatoren. Die Anzahl der aktuell Infizierten - gestern lag die Zahl in der Steiermark bei 256 - ist also nicht allein ausschlaggebend für die Risikobewertung der Gesundheitsexperten.