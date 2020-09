Kinder mit Schnupfen sollen daheim bleiben

In zwei Wochen startet das neue Betreuungsjahr - mit dem neuen Schwung an Kindern kommen auch neue Herausforderungen. Um auf die Gefahrenlage rasch reagieren zu können, gibt das Land den Einrichtungen mit der Ampel nun einen Handlungsleitfaden in die Hand (siehe auch Grafik rechts), der mit Sicherheitsmaßnahmen gespickt ist: Bei Grün ist Hygiene oberstes Gebot, bei Gelb sind die Eltern aufgefordert, Masken zu tragen, wenn sie ihre Kleinen in Krippen und Kindergärten bringen. Stufe Orange bringt fixe Personalzuteilungen für alle Gruppen, Sport im Turnsaal ist untersagt, Spielen im Freien heißt ab sofort die Devise. Schaltet die Ampel auf Rot, gibt es auch Alarmstufe Rot: Es darf keine Durchmischung von Gruppen geben, das Fernbleiben der „Juniors“ im verpflichtenden Kindergartenjahr ist jetzt erlaubt.