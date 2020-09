Bei letztem Versuch: „Ich hab’ mich fast erhängt“

„Ich halte nichts von Probefahrten“ – beim nächsten Weltrekordversuch am Sonntag wird’s für den Steyrer Vespa-Enthusiasten Günter Schachermayr wieder eng, nachdem er sich in der Vorwoche in Tirol fast erhängt hatte. Er will einen Rollercoaster auf seiner Vespa hinunterrasen, dabei einen „Zauberwürfel“ auflösen.