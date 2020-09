Mitarbeiterin bestahl Firma um tausende Euro

Eine 25-jährige Tankstellenmitarbeiterin hat ihren Arbeitgeber in Steyr um mehrere Tausend Euro betrogen. Sie buchte vermeintliche Retourware in der Kassa ein und steckte die Beträge bei der Abrechnung in die eigene Tasche. Insgesamt 46 Mal, allein im Juli und August diesen Jahres 43 Mal, wandte sie diese Masche an, unter anderem um Geld für Online-Einkäufe und Online-Spiele zu haben.