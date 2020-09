Falkenhütte: Neuer Glanz und neue Pächter

Fast drei Jahre war die legendäre Falkenhütte am Fuße der Laliderer Wände im Karwendel wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Seit Mitte August erstrahlt das Schutzhaus in neuem Glanz und wird nun von Pächter Bertl Rackwitz-Hartmann betrieben. Der 42-Jährige bringt viel Erfahrung und mehrere Arbeitskräfte mit – im Winter betreibt er nämlich noch die Apres-Ski-Bar „Enzianhütte“ in Fieberbrunn.