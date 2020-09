Frau, Kinder getötet: „Waren glückliche Familie“

Er habe seine Frau nicht töten wollen, schon gar nicht die Kleinen, doch die hätten nicht in eine Pflegefamilie kommen sollen – und schon gar nicht in die Familie der Frau, denn die sei „finanziell am Boden“. „Verstehe ich Sie richtig? Besser tot als arm?“, fragt die Richterin. „Es gab noch andere Gründe“, so der Angeklagte. „Wir waren eine glückliche Familie“, erinnert er sich, „es war eine Liebesheirat.“