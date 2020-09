Schwimmer wollte Ärmelkanal durchqueren

Derzeit wird die Passage - in umgekehrter Richtung - von so vielen Migranten wie nie zuvor passiert: Sie versuchen, die Meeresenge von Frankreich nach Großbritannien in kleinen Schlauchbooten zu überqueren. Auch dabei kommt es immer wieder zu Notfällen. Der aktuelle Fall habe aber keinen Bezug zu Migranten, hieß es.