„Graue Wölfe“: FPÖ will härtere Maßnahmen

Derartige Erklärungen seien laut dem FPÖ-Politker nicht das Papier wert, auf dem sie geschrieben stehen: „Wenn sich jemand nicht integrieren will und für sich und seine Nachkommen an mittelalterlichen Werten und gefährlichem, türkischem Ultranationalismus festhalten will, dann wird ihn auch kein Blatt Papier der Welt daran hindern.“