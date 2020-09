Rapid: Mit Fans war der Kantersieg doppelt „schön“

Die Fans? In Stimmung. „Auch wenn’s nur wenige waren - dass sie wieder da sind, war schön“, so Dejan Ljubicic, dem seine Rolle als neuer Kapitän taugt. „Eine Ehre, tolle Aufgabe. Ich will für die Mannschaft da sein - vor allem für die jungen Spieler.“ Also etwa für den eingewechselten Youngster Demir, der nach Latten-Hammer in der 89. Minute den 5:0-Schlusspunkt setzte - gleichzeitig sein erstes Pflichtspieltor für Rapid.