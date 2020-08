Bub (13) von Stahlträger am Kopf getroffen - tot

Tragisches Ende eines Arbeitsunfalls in Vorarlberg: Ein 13-Jähriger ist am Sonntag im Landeskrankenhaus Feldkirch verstorben, nachdem er am Freitag schwere Verletzungen erlitten hatte. Der Sohn eines Lkw-Fahrers war in Doren (Bezirk Bregenz) bei Verladearbeiten eines Stahlträgers von dem mehr als 700 Kilogramm schweren Träger am Kopf getroffen worden. Er erlag schließlich den schweren Kopfverletzungen, teilte die Polizei mit.