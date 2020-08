Ist Messi-Wechsel zu ManCity noch zu verhindern?

Darüber freuen würde sich auch Liverpool-Coach Jürgen Klopp. „Messi hat noch nie in einer anderen Liga gespielt. Fußball ist anders hier. Ich würde das gern sehen. Ich bin mir aber nicht sicher, dass es dazu kommt“, sagte der Deutsche. Kein Thema ist ein Engagement des Offensivkünstlers bei den „Reds“. „Wer würde Messi denn nicht gern in seiner Mannschaft haben? Aber da gibt es keine Chance“, so Klopp.