Experte: „Menschen vertrauen Strache nicht mehr“

Am 11. Oktober wird in Wien gewählt. Der Intensivwahlkampf wird wohl nächste Woche so richtig beginnen - aller Voraussicht nach mit Corona als bestimmendem Thema. Aber wie sieht es mit den Zustimmungen zu Personen, Parteien und Koalitionsvarianten aus? Und wird es das Team Strache in den Gemeinderat schaffen?