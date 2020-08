Festspiele: Frenetischer Applaus für Bartoli

Bereits vergangene Woche hatte Bartoli das Programm mit den Les Musiciens du Prince-Monaco unter der Leitung von Gianluca Capuano erfolgreich beim Lucerne Festival gegeben, so kamen die Künstler quasi aufgewärmt an die Salzach, wo Bartoli sowieso Heimvorteil genießt. Treue Begleiter ihrer Zeit als künstlerische Leiterin der Pfingstfestspiele durften mit Arien aus „Giulio Cesare“ oder „Ariodante“ in Erinnerungen schwelgen. Doch Bartoli ruhte sich nicht etwa auf dem Wohlwollen ihres Publikums aus. Mit frischem Elan und Freude an der Sache kolorierte sie heiter durch die Oktavierungen in Kleopatras Arie „V‘adoro, pupille“, lieferte sich ehrgeizig und doch mit einem Augenzwinkern einen Trillerwettbewerb mit Oboe und Trompete in Händels „Destero dall‘empia Dite“ (den sie selbstverständlich gewann) und schaffte es, sich auch immer wieder in ein präsent und zugleich intimes Pianissimo zurückzuziehen.