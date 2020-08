Bündchen: „Geht niemals mit Make-up ins Bett“

„Mein Arbeitstag war sehr lang und ich trug so viel unterschiedliches Make-up, weshalb ich als Erstes mein Gesicht am Feierabend wusch und sicherstellte, dass ich mit gereinigter Haut ins Bett ging.“ Auch, wenn ihr das manches Mal schwer gefallen sei, wollte sie darauf nicht verzichten. „Manchmal war ich nach einem langen Tag so müde, dass ich einfach nur ins Bett fallen wollte, aber ich habe mich trotzdem immer an eine Abschminkroutine gehalten! Das half mir dabei, dass meine Haut frisch aussah, egal, wie viele wilde und aufregende Looks ich an dem Tag trug.“