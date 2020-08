Ort in Angst vor Feuerteufel

Die gute Nachricht zuerst: In beiden Fällen konnten die Florianis das Leben aller Tiere retten. Doch Polizei und Anrainer sind alarmiert. Denn nach dem ersten Brand am 25. Juli – bei dem in der Nähe verdächtige Personen gesehen worden sein sollen – gab es jetzt wieder Alarm für die Feuerwehr. Der gleiche Hühnerstall in der Nähe eines großen Einkaufsmarktes stand erneut lichterloh in Flammen. Mit mehreren Fahrzeugen und einem Dutzend Männern gelang es den Einsatzkräften, das Feuer rasch zu ersticken. Der angerichtet Sachschaden ist aber erheblich.