„Freunde spioniert man nicht aus“

Die Corona-Neuinfektionen, die Maskenpflicht in Oberösterreich fällt und die Ausschreitungen in den USA - das sind unsere Themen in der heutigen krone.tv-Nachrichtensendung. Zu Gast im Studio ist Außenpolitikredakteur Clemens Zavarsky; er analysiert mit Damita Pressl, was die Ausweisung eines russischen Diplomats aus Österreich zu bedeuten hat und wie sich die Beziehungen zu Russland gewandelt haben.