Wiener Szene-Kellner infiziert - Aufruf zum Testen

Der Krisenstab verwies am Mittwoch einmal mehr auf die Wiener Strategie, wonach Kontaktpersonen der Stufe 1 - also Personen, die direkten Kontakt mit einem Infizierten hatten - getestet werden. Man liege, so wurde betont, im Vergleich - bezogen auf die Werte pro 100.000 Einwohner - trotzdem hinter den Bezirken Rohrbach, Wels, Perg und Kufstein. Von den Infektionen im August seien insgesamt 61,4 Prozent auf Kontaktpersonen der Stufe 1 zurückzuführen. Diese waren laut Krisenstab zum Zeitpunkt der Testung bereits in Heimquarantäne, eine Weiterverbreitung war in diesen Fällen bereits unterbrochen. Alleine im August habe man 1219 Fälle gefunden, die sonst unentdeckt geblieben wären, wurde versichert.