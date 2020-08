Schulstart: Wird Sonderbetreuungszeit verlängert?

Keinen rechtlichen Druck machen will Aschbacher für die verstärkte Beteiligung der Väter an der Kinderbetreuung, wie sie im „Presse“-Interview sagte. Sie appellierte „an die Eigenverantwortung und Partnerschaftlichkeit“ und verwies - etwa auch in Sachen Karenz - auf das Prinzip der Wahlfreiheit. Auch die Verankerung eines Rechts auf Home-Office lehnt sie ab. „Wir sind für Lösungen auf der Betriebsvereinbarungsebene“, erteilte sie der Forderung nach einem Rechtsanspruch eine Absage.