„Bei Niko hätte ich das am wenigsten erwartet“

Während Österreichs aktueller Handball-Teamkapitän Nikola Bilyk gestern von Dr. Fink in Innsbruck am Kreuzband operiert wurde, saß der ehemalige rot-weiß-rote Star Viktor Szilagyi („Bei Niko hätte ich diese schwere Verletzung am wenigsten erwartet, weil er topfit war“) besorgt in der Lobby des Hotels „Weitzer“ in Graz, wo sich der große THW Kiel bis Sonntag auf die neue Saison vorbereitet. Sofern diese wie geplant am 17. September mit dem Champions-League-Spiel in Zagreb beginnt. Was sich Szilagyi in seiner Funktion als Geschäftsführer Sport beim THW Kiel nicht vorstellen kann. „Wenn wir in Quarantäne müssen, ist die Reise dorthin nicht vorstellbar!“